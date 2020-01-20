СПОРТ

Потапова и Калинская не смогли выйти во второй круг Australian Open

06:25 20/01/2020

Россиянка Анастасия Потапова не сумела пробиться во второй круг Открытого чемпионата Австралии — первого в сезоне турнира серии Большого шлема, передает «МИР 24»

Как отмечается, в поединке первого раунда российская спортсменка уступила 23-кратной победительнице турниров Большого шлема американке Серене Уильямс со счетом 0:6, 3:6.

Потапова лишь второй раз в профессиональной карьере участвовала в Australian Open. В 2019-м россиянка смогла преодолеть первый раунд.

Добавим, что ранее свое участие в турнире завершила другая россиянка Анна Калинская. Спортсменка уступила китаянке Чжэн Сайсай – 3:6, 2:6. А вот Екатерина Александрова вышла во второй круг Australian Open, в упорном поединке одолев швейцарку Джил Тайхман со счетом 6:4, 4:6, 6:2.



