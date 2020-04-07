Глава горно-металлургической компании «Норильский никель» Владимир Потанин занял первое место в списке самых состоятельных россиян по версии журнала Forbes. Рейтинг опубликован 7 апреля на сайте издания.

«Его (Потанина. — Ред.) состояние оценивается в $19,7 млрд. Следом за ним идет другой металлург, владелец НЛМК Владимир Лисин с $18,1 млрд. Замыкает тройку основатель «Новатэка» Леонид Михельсон, в прошлом году занимавший первую строчку в российском рейтинге Forbes. Сейчас его состояние оценивается в $17,1 млрд», — пишет издание.

В десятку богатейших также входят председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов, президент НК «Лукойл» Вагит Аликперов, член совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко, основатель и основной акционер USM Holdings Алишер Усманов, член совета директоров LetterOne Holdings, председатель наблюдательного совета «Альфа-Групп» Михаил Фридман, председатель комитета по назначениям и вознаграждениям «Еврохима» Андрей Мельниченко и основной владелец инвестиционной компании Millhouse Роман Абрамович.

Ранее в январе Forbes сообщил, что основатели IT-компании Veeam Software россияне Ратмир Тимашев и Андрей Баронов стали долларовыми миллиардерами.