В Экстренных службах Московской области сообщили, что сейчас проверяется сообщение о кровавых разборках, которые произошли в элитном коттеджном поселке «Береста» на Новорижском шоссе.

В сообщении отмечается, что в очевидцы рассказывают о том, что в поселке «Береста» в деревне Раздоры в ходе ссоры мужчина выстрелил в живот другому мужчине.

По предварительным данным, стрелявший сейчас пытается скрыться на внедорожнике Toyota Land Cruiser.Автомобиль объявлен в розыск.

Недвижимость в этом поселке продается начиная от нескольких сотен миллионов рублей, доходя до полумиллиарда рублей.