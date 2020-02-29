Пострадавший во время празднования дня рождения в банном комплексе «Девятый вал» рассказал РЕН ТВ в субботу, 29 февраля, о том, что сухой лед в бассейн насыпал именно муж именинницы.

«Всё случилось неожиданно, муж Диденко сказал, что сейчас будет перформанс. Пошел к машине и принес этот самый (сухой. — Ред.) лед. Как он думает, жена Екатерина не знала о сюрпризе», — рассказал он телеканалу.

28 февраля во время вечеринки в честь дня рождения блогера Екатерины Диденко неизвестный кинул 25 кг сухого льда в бассейн с людьми. В результате инцидента пять человек пострадали и три человека погибли, в том числе муж Диденко. Всего на мероприятии присутствовали 18 человек.

Следственный комитет РФ по Москве возбудил уголовное дело по факту гибели людей. Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).