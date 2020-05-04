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Люди также получат запас кормов или семенной картофель. Об этом в своём Instagram сообщил губернатор Вадим Шумков.

«Поддержка будет оказываться тем, кто ранее этим не занимался либо готов расшириться. Категории получателей будут определяться исходя из складывающейся ситуации, чтобы, в первую очередь, подстраховать тех, кто потерял работу либо работает, но относится к малообеспеченным», — написал глава Курганской области.

Критерии предоставления помощи определят в ближайшую неделю.

По последним данным, в регионе зарегистрировано 52 случая заражения коронавирусом. 16 человек выздоровели, умерших нет.

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