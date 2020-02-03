Пострадавших при обрушении пристройки к кафе в Новосибирске планируют перевести в обычные палаты из реанимации.

«Состояние обоих пострадавших — средней степени тяжести. Сегодня их планируется перевести из отделения реанимации, где они находились после проведенных операций, в обычные палаты», — сообщил «РИА Новости» представитель областного минздрава в понедельник, 3 февраля.

Ранее сообщалось, что пострадавших прооперировали в Центральной клинической больнице области.

Обрушение крыши в одноэтажном кафе произошло накануне, 2 февраля, на бульваре Молодежи в Советском районе Новосибирска. По предварительной версии, которую озвучили местные власти, причина происшествия в том, что деревянные перекрытия обвалились из-за большого количества снега. В результате ЧП погиб один человек, еще четверо пострадали. Двое из них после осмотра медиками были отпущены домой.

Позднее СК РФ сообщил о задержании организатора вечеринки в кафе. Расследование, по указанию председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, поставлено на особый контроль в центральном аппарате СК.