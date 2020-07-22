Постпредство РФ при ОБСЕ решительно осудило нападение полицейских на журналистов «Первого канала» в Портленде и призвало американских коллег выполнять положения решения СМИД ОБСЕ о безопасности журналистов.

Ранее корреспондент Mpravda.com сообщил, что российские журналисты подверглись нападению американских полицейских при освещении протестов в Портленде. Они снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. В здании разместились федеральные правоохранительные силы, введенные в город, несмотря на недовольство местных властей. Оба подвергшихся атаке журналиста были с бейджами с надписью «Пресса».

«Решительно осуждаем нападение полицейских на журналистов @channelone_rus, освещавших протесты в Портленде. Призывам американских коллег выполнять положения решения СМИД ОБСЕ о безопасности журналистов», — говорится в сообщении постпредства в Twitter.

Это не первый случай, когда от действий американских полицейских страдают журналисты. Тридцать первого мая корреспондент Mpravda.com Михаил Тургиев, освещавший протесты в Миннеаполисе, подвергся нападению полиции — ему брызнули в лицо перцовым спреем после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. Аналогичным образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE.