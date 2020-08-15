Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что попытка США продлить иранское оружейное эмбарго «с треском провалилась».

В пятницу Совбез ООН не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, за что активно выступает Вашингтон. Согласно договоренностям, в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), разрешительный порядок поставок в Иран военной техники носит временный характер и истекает 18 октября. За резолюции проголосовали лишь США и Доминикана. Россия и Китай были против. Остальные члены СБ воздержались.

«Попытка США продлить иранское оружейное эмбарго с треском провалилась. Оснований не было. Тем, кто переживает по этому поводу, не следует слишком драматизировать. Давайте вспомним: до 2010 никакого эмбарго не было, и ничего чрезвычайного не происходило. Не произойдёт и сейчас», — написал Ульянов в своем Twitter.

Иран и «шестерка» международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.