Вмешательство Совета управляющих в деликатный вопрос о доступе инспекторов МАГАТЭ на объекты в Иране не требуется и контрпродуктивно, заявил в пятницу постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Совет управляющих МАГАТЭ в пятницу большинством голосов принял проект резолюции Евротройки (Франция, Германия, Великобритания) о доступе инспекторов к двум атомным объектам в Иране.

По оценке российской делегации, в работе Ирана и секретариата МАГАТЭ по вопросу о доступе достигнут несомненный прогресс, для достижения позитивного результата агентству и Тегерану надо продолжить диалог в соответствии со стандартной практикой с учетом озабоченностей сторон, отметил Ульянов.

«Иран вполне определенно подтвердил, что он настроен удовлетворить запросы Секретариата, но для принятия положительного решения ему требуется прояснить ряд вопросов. Это нормально. В данных условиях вмешательство со стороны Совета управляющих в столь деликатный сюжет не требуется. Оно попросту контрпродуктивно и может иметь последствия, прямо противоположные декларируемым намерениям», — заявил постпред, выступая по итогам голосования по проекту резолюции.