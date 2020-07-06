Родители часто ругают подростков за постоянное пребывание онлайн. Интернет-зависимость может стать серьезной проблемой для психики молодых людей, согласно новому исследованию

Родителям не нравится, что подростки проводят много времени в интернете. Тем не менее, данных о том, что такое времяпрепровождение наносит значимый вред психическому здоровью в юном возрасте, до настоящего момента было недостаточно.

Новое исследование, опубликованное в научном журнале Emotion, впервые представило доказательства нарушения регуляции эмоций среди подростков с интернет-зависимостью.

В эксперименте приняло участие более 2800 подростков из 17 австралийских средних школ. Возраст учеников составил от 8 до 11 лет включительно, наблюдение за ними продолжалось в течение 4 лет.

Ведущий автор исследования из Сиднейского университета , доктор Джеймс Дональд сказал, что в ходе исследования были проверены две важные гипотезы: во-первых, приводит ли компульсивное, то есть навязчивое, пользование интернетом к трудностям регулирования эмоций; во-вторых, напротив, провоцируют ли проблемы с регуляцией эмоций такое компульсивное поведение.

«Во время исследования мы наблюдали закономерность поведения, которая предполагает, что именно интернет-зависимость приводит к проблемам с регулированием эмоций, а не наоборот», — сказал доктор Дональд.

Негативное влияние навязчивого пользования интернетом на подростков заключается в нарушении способности ставить цели и понимать свои эмоции. В то же время, менее сложные эмоциональные процессы, такие как самопринятие и самосознание, не менялись при интернет-зависимости.

«12-месячный период компульсивного пользования интернетом может быть не таким вредным, как мы думали раньше. Однако, если это поведение сохраняется в дальнейшем у подростка, развивается расстройство эмоциональной сферы», — считает доктор Дональд.

Исследователи не нашли подтверждения гипотезе, что существующие у молодых людей проблемы с регуляцией эмоций приводят к интернет-зависимости.

Единственный выход ученые видят в ограничении времени, проводимого подростками в интернете. Подключиться к решению проблемы должны и родители, и учителя. Необходимо организовывать досуг детям офлайн для снижения зависимости от развлечений в интернете. Кроме того, предложены школьные программы, позволяющие обучить молодых людей навыкам регуляции эмоций.



doi.org/10.1037/emo0000769