По словам Евгения Комаровского, известного врача-педиатра и телеведущего, коронавирус приводит к последствиям, которые можно охарактеризовать одним словом — постковид.

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Этот термин описывает симптомы у людей, уже переболевших COVID-19. Как отмечает Комаровский, очень часто люди жалуются на постоянную слабость и усталость. Тут дело в том, что за время, пока патоген размножается, в организме происходят серьезные изменения практически всех внутренних органов. Он поражает не только легкие.

Постковид можно разделить на три группы: симптомы со стороны органов дыхательной системы (нехватка воздуха, сильный кашель, человек задыхается), ощущение слабости (причем люди говорят об «ужасной» слабости) и признаки поражения нервной системы (депрессия, нарушения памяти).

Восстановление после болезни может занимать месяцы, отметил врач. При этом у некоторых коронавирус проходит бессимптомно и бесследно. Российские медик отмечают, что нам еще только предстоит изучать, что это за болезнь и какие последствия ожидаются.

В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного. Как заявил британский премьер Борис Джонсон, новая мутация на 30% более смертельна, чем ранее известная.