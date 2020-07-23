Следственный комитет (СК) проверил наличие у сенатора Елены Мизулиной второго гражданства и не нашел. Об этом в пресс-службе Мизулиной сообщили ТАСС.

В январе одно из средств массовой информации (СМИ) и один из анонимных телеграм-каналов сообщили о наличии у Мизулиной вида на жительство в Бельгии.

Она назвала эти сведения смешными с учетом ее патриотичности и пребывания в санкционных списках и направила запрос в Генеральную прокуратуру России с просьбой о проведении проверки в связи с сознательным распространением недостоверной информации. Некоторое время спустя проведение проверки инициировал СК.

«В ходе проверки установлена недостоверность сведений ряда СМИ и телеграм-каналов о наличии у Мизулиной двойного гражданства», — сообщили в пресс-службе сенатора сегодня.

В свою очередь, сама Мизулина заявила, что считает распространение сведений о наличии у нее вида на жительство в Бельгии попыткой дискредитировать ее лично и весь парламент Российской Федерации.

Ранее, как сообщал «Рамблер», некий отец Сергий заявил о наличии у журналиста Владимира Соловьева гражданства Италии. Тот опроверг это и заявил, что Сергий потерял разум.