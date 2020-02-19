В ближайшее время начнутся поставки препаратов для пациентов с муковисцидозом. Об этом 19 февраля сообщили «Известиям» в пресс-службе Минздрава России.

«Достигнуты договоренности по возобновлению ввоза лекарственного препарата под торговым наименованием «Тиенам». Лекарственный препарат «Фортум» уже ввезен на территорию страны и в ближайшее время благотворительным фондом «Острова» начнется поставка препарата на безвозмездной основе в медицинские организации», — говорится в сообщении.

Ведомством подготовлен план мероприятий по улучшению качества медицинского обслуживания и обеспечению лекарствами пациентов с муковисцидозом. Для его реализации была определена потребность регионов в таких лекарствах как «Фортум», «Колистин», «Тиенам», а также разъяснен порядок закупок препаратов.

Кроме того, Росздравнадзор отобрал для контроля качества 75 наименований лекарственных препаратов для лечения муковисцидоза. Сравнив их с оригинальными препаратами, специалисты не нашли между ними отличий.

Ранее, 11 декабря, стало известно, что британская фармакологическая компания GSK осуществит срочную поставку антибиотика для лечения муковисцидоза после встреч с представителями Росздравнадзора и Минздрава. В ноябре появились сообщения о прекращении производства и поставок в Россию препаратов против муковисцидоза ряда зарубежных фармкомпаний. В Минздраве после этого заявили, что проведут проверку и рассмотрят варианты исправления ситуации.

В октябре в России начали бесплатно выдавать незарегистрированный в стране препарат «Клобазам» для больных детей. Первую партию препарата на более чем 500 детей привезли в Россию 26 октября.

Это лекарство, которое больше известно под торговым названием «Фризиум» или «Урбанил», было зарегистрировано в СССР, но с российского рынка ушло как невостребованное. При этом на данный момент около 3 тыс. детей в стране могут испытывать в нем потребность.

Муковисцидоз — системное наследственное заболевание, сопровождающееся поражением экзокринных желез и нарушениями функций органов дыхания. По данным за 2017 год, в России его диагностировали у 3 тыс. человек.