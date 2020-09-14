Американские производители сократили поставки сжиженного природного газа (СПГ) в страны Европы, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные западных операторов СПГ-терминалов.

С начала 2020-го в страны Евросоюза поступило 64,2 миллиарда кубометров СПГ после регазификации — на 3,9% меньше, чем год назад. Такие цифры объясняются резким снижением закупок американского топлива в течение лета.

При этом в сентябре объемы поставок продолжили падать. Это привело к тому, что поступления американского СПГ в газотранспортную сеть стран Европы впервые с января стали отставать от темпов 2019 года.

Клиентам Вашингтона теперь выгоднее покупать СПГ в Европе по 60-70 долларов за кубометр и выплачивать штрафы американским заводам.

«В августе загрузка почти всех американских СПГ-заводов, за исключением Dominion Cove Point, была значительно ниже 50%. А в конце месяца заводы в Мексиканском заливе вообще прекратили работу из-за урагана Лаура», — отмечается в материале.

Тем не менее, ожидается, что осенью цены на газ будут расти и американские СПГ-заводы смогут вернуться к проектному объему поставок. Согласно прогнозам Минэнерго США, зимой уровень производства составит около 255 миллионов кубометров в сутки.