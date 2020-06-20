Актер и звезда теленовел Мариу Фриас был назначен на должность секретаря по вопросам культуры Бразилии, сменив на этом посту ранее ушедшую в отставку звезду сериалов Режину Дуарте, сообщает портал G1 со ссылкой на заявление на официальном портале властей.

Фриас, прославившийся игрой в сериалах «Senhora do Destino» («Хозяйка судьбы») и «Malhação», станет пятым секретарем по вопросам культуры за последние 17 месяцев правления президента Бразилии Жаира Болсонару.

Режина Дуарте покинула свой пост в мае, объяснив это тем, что «скучает по своей семье». Дуарте в начале этого года сменила на посту Роберто Алвима, который был уволен с поста специального секретаря по вопросам культуры в министерстве туризма после публикации видео, где он якобы цитирует министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса.

Секретариат по вопросам культуры находится в подчинении у министерства туризма Бразилии и выполняет функции бывшего министерства культуры страны, которое ранее было упразднено правительством Болсонару.