Посольство России потребует от польских властей найти и наказать виновных в вандализме по отношению к памятнику маршалу Константину Рокоссовскому, сообщил Mpravda.com посол РФ в Польше Сергей Андреев.

Ранее сообщалось, что скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского похитили с мемориального кладбища в Легнице на западе Польши. Скульптура была частью открытой экспозиции музея, расположенного на кладбище красноармейцев. Позже обезглавленная скульптура была обнаружена на одной из улиц Легницы.

«Мы направим письмо польским властям – в министерство культуры, которое здесь отвечает за мемориальную политику, и копию в министерство иностранных дел. Мы выразим свое возмущение, решительный протест и призыв к польским властям найти виновных и наказать», — сказал посол.

По его данным, в текущем году подобных проявлений вандализма в отношении советских памятников зафиксировано около десяти, как правило, это происходит на воинских захоронениях.

«К сожалению, эта практика не прекращается. Мы напрямую связываем ее с той атмосферой, которая нагнетается в польском обществе – атмосферой конфронтации по отношению к России, переписыванием истории, отрицанием освободительной миссии Красной армии, попытками возложить на Советский Союз равную с гитлеровской Германией ответственность за начало Второй мировой войны», — сказал собеседник агентства.