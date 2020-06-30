Вывозной рейс Ханой-Владивосток авиакомпании VietJet Air, который должен был состояться 1 июля, перенесен, сообщило посольство РФ во Вьетнаме.

«Внимание! Перенос рейса компании «Вьетджет Эйр» 1 июля. Компания «Вьетджет Эйр» только что сообщила о переносе рейса 1 июля с. г. (Ханой-Владивосток). По предварительной информации, новые рейсы планируются 8 и 15 июля с. г. по тому же маршруту», — сообщило посольство на своей странице в Facebook.

Посольство обещало сообщить о точных датах рейсов после получения соответствующего подтверждения авиаперевозчика.

«Обращаем внимание, что данная ситуация связана исключительно с изменением графика осуществления рейсов авиакомпании», — отметили в посольстве.