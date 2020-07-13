Венгрия сохраняет ограничения для посещения страны, с 15 июля меняются только те правила, которые касаются санитарных условий въезда.

«Правительство Венгрии с 15 июля 2020 года изменяет правила въезда на территорию Венгрии, которые касаются только санитарных условий въезда. Все ранее опубликованные условия въезда и ограничения остаются неизменными»,- говорится в сообщении, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.

Подробностей представительство не приводит, указывая, что разъяснения будут даны в ближайшее время,

Посольство ранее опубликовало сообщение о том, что Венгрия меняет правила въезда и переводит Россию в число стран «желтой» зоны по риску распространения коронавируса. После эта публикация была удалена.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее заявила о начале с 15 июля процесса снятия ограничений на международные полёты.