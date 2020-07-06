Новый режим санкций включает заморозку активов и запрет на поездки в Великобританию, говорится с сообщении посольства Британии в РФ, размещенном в телеграмм канале.

Согласно сообщению, в Великобритании вступает в силу независимый режим санкций (Global Human Rights sanctions regime), который позволит накладывать ограничительные меры на лиц и организации, по мнению британской стороны, серьезно нарушающие права человека.

«Это первый автономный санкционный режим, реализуемый Великобританией после выхода из ЕС… Новый режим санкций не направлен против конкретных государств, он ставит целью привлечь к ответственности тех, кто нарушает права человека, вне зависимости от их местонахождения», — уточняется в сообщении.

Как добавили в посольстве, «ограничительные меры включают замораживание активов и запрет на поездки в Великобританию».

В сообщении также уточняется, что в этот список вошли 25 граждан России, якобы причастных к смерти Сергея Магнитского; «20 граждан Саудовской Аравии, причастных к смерти Джамаля Хашогги; два высокопоставленных генерала вооруженных сил Мьянмы, причастных к систематическому и жестокому насилию против народа рохинджа и других этнических меньшинств; две организации в Северной Корее, ответственные за принудительный труд, пытки и убийства людей в северокорейских концентрационных лагерях».