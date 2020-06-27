Посольство РФ требует от властей США адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за лживых новостей про РФ и Афганистан, сообщило посольство в Twitter.

Stop producing #fakenews that provoke life threats, @nytimes. We demand the relevant #US authorities take effective measures to ensure the fulfillment of their international obligations under the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961. @StateDept @FBI @DHSgov ⬇️ https://t.co/Ows7srg3IH — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) June 27, 2020

Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств предоставлено не было.

«Прекратите создавать «фейковые» новости, которые провоцируют угрозы жизни», — обратилось посольство сначала к газете New York Times.

Затем посольство обратилось к американским властям.

«Мы требуем ответственные за это власти США принять эффективные меры для обеспечения и выполнения их международных обязательств в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — написало посольство, опубликовав скриншоты угроз, которые были размещены в адрес его сотрудников одним из пользователей сети Twitter из-за этих публикаций.