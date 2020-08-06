Доклад госдепартамента о «российской пропаганде» призван заглушить официальные предложения со стороны Москвы о возобновлении сотрудничества с США, заявили в посольстве России в Вашингтоне.

Ранее Центр глобального взаимодействия при госдепартаменте опубликовал доклад о «столпах российской дезинформации», в котором систематизирована концепция «российской пропаганды» — под это определение, в частности, подведены российские СМИ с государственным финансированием. В качестве примеров дезинформации приводятся заголовки Sputnik, Mpravda.com, RT, Первого канала, «России 24» и других.

"Упомянутый доклад – попытка заглушить официальные российские предложения о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, от которых зависит безопасность всего мира", — говорится в комментарии посольства в Facebook.

В дипмиссии отметили, что российским и иностранным СМИ, «осмеливающимся критиковать США», следует иметь в виду, что они «могут и почти наверняка станут предметом тщательного изучения», а их ресурсы в американских соцсетях рискуют быть заблокированными без объяснения причин.

В посольстве заявили, что Госдепу «крайне не нравится существование альтернативных источников информации». Для их дискредитации, как отметили в дипмиссии, «задействованы серьезные ресурсы. «Любой голос, противоречащий Вашингтону, объявляется «дезинформацией» на службе «Кремля» и российских спецслужб», — указали дипломаты.

В посольстве привели примеры того абсурда, до которого дошел в своем докладе госдепартамент США. Так, в «официальные правительственные коммуникации» внешнеполитическое ведомство США записало лидера ЛДПР Владимира Жириновского и частную радиостанцию «Говорит Москва».

«Если это – вершина всей конструкции, которую американские коллеги так тщательно выстраивали, то она больше походит на карточный домик», — заявили в посольстве, посоветовав госдепартаменту подписаться на официальные сайты Кремля, правительства и МИД России, чтобы «черпать официальную российскую информацию из них».

Госдепартамент США запросил 138 миллионов долларов в 2021 году на «противодействие дезинформации и пропаганде со стороны России». Кремль и МИД ранее неоднократно опровергали обвинения в адрес России в дезинформации.

В США существует государственное агентство по иностранному вещанию — материнская структура «Голоса Америки» и радио «Свобода/Свободная Европа», которые Минюст России наряду с другими СМИ включил в список иноагентов. Организация, которая с 1994 года называлась Совет управляющих по вопросам вещания (BBG), была переименована в 2018 году в Агентство США по глобальным СМИ (USAGM). В его рамках производятся телепрограммы, но почти исключительно для интернет-вещания. Агентство целиком финансируется из бюджета США, в 2017 году его расходы составили 748 миллионов долларов.