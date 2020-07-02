Две трети находящихся в Париже россиян, принявших участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, не поддержали изменения в основной закон, свидетельствуют результаты голосования.

Всего на избирательном участке в посольстве России в Париже было выдано 1873 бюллетеня, однако в ящиках для голосования оказалось на один бюллетень меньше — 1872. Три бюллетеня были признаны недействительными.

За внесение изменений в Конституцию РФ проголосовали 625 (33,39%) россиян, против — 1244 (66,45%), эти данные подтверждаются на сайте ЦИК.

Всего во Франции было открыто четыре участка: в посольстве РФ в Париже, в генконсульствах в Марселе и Страсбурге, а также в канцелярии генерального консульства в городе Вильфранш-сюр-Мер. Россияне могли проголосовать в течение двух дней: 28 июня и 1 июля.

Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, по данным главы ЦИК Эллы Памфиловой, составила порядка 65%.