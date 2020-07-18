Посольство России в Нигерии проверяет информацию о захвате в Гвинейском заливе танкера, в составе экипажа которого могут быть российские граждане, сообщили Mpravda.com в консульском отделе российской дипмиссии в Абудже.

Ранее стало известно, что пираты напали на танкер Curacao Trader в Гвинейском заливе. Как сообщалось на портале компании Dryad Global, которая специализируется на морской безопасности, среди 15 членов экипажа, взятых в заложники, могут быть граждане РФ и Украины. По ее данным, нападение произошло в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса, судно следовало из столицы Того.

«Посольство пока проводит работу, выясняет», — ответили в консульском отделе посольства РФ в Нигерии на вопрос о захваченном судне.

«Посольство не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, посольство проверяет эту информацию», — добавили в дипмиссии, отвечая на вопрос о числе граждан РФ, захваченных пиратами.