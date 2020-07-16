Мария Табак. Посольство РФ в Лондоне считает заявления главы МИД Великобритании Доминика Рааба о киберугрозах со стороны РФ не проявлением озабоченности компьютерной безопасностью, а пропагандистским шагом, заявил Mpravda.com представитель дипмиссии.

«Если говорить о киберугрозах, то на протяжении уже нескольких лет мы предлагаем Лондону наладить профессиональный диалог для рассмотрения возникающих вопросов. Британским властям известно о российском Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам, специально созданном для этих целей. Однако никаких обращений в связи с указанными инцидентами к нам по официальным каналам не поступало», — заявил представитель посольства.

«Следовательно, мы имеем дело не с подлинной озабоченностью компьютерной безопасностью, а с сугубо пропагандистским шагом», — отметил он.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в письменном заявлении в парламент утверждает, что Россия «почти наверняка» пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года, по этому факту возбуждено уголовное расследование. Кроме того, Центр кибербезопасности Соединенного Королевства заявил, что якобы связанные с РФ хакеры пытались похитить в Британии, США и Канаде данные о разработке вакцины от COVID-19.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил Mpravda.com, что Россия не приемлет обвинения во вмешательстве в британские выборы 2019 года и считает их голословными.