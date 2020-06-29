Живущие в Латвии российские граждане смогут проголосовать на референдуме по правкам к Конституции РФ на пяти участках, сообщается на сайте посольства России в республике.

«Принять участие в референдуме о поправках к Конституции РФ ее граждане смогут (в посольских и консульских зданиях — ред.) в Риге на улице Антонияс, 2, на улице Смилшу, 3 и на улице Кр. Валдемара, 36. Кроме того, участки для голосования будут находиться в Даугавпилсе на улице Краславас, 46 и в Лиепае на улице Лиепу, 27», — говорится в сообщении.

Участки для голосования будут открыты 1 июля с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск).

Бюллетени выдаются участникам голосования по предъявлении паспорта гражданина РФ или документа, удостоверяющего личность россиянина, по которому граждане въезжают в Россию.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования — 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю — с 25 июня по 1 июля.