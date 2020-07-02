Большинство граждан России, проживающих в Финляндии, высказались против поправок в Конституцию РФ, сообщает российское посольство в Хельсинки.

Всего, по данным дипмиссии, проголосовали 2273 человека, из них против — 1349, за — 920.

«Посольство России в Финляндии, город Хельсинки: количество проголосовавших — 1733, да — 619, нет — 1110, недействительных бюллетеней — 4. Канцелярия посольства России в Финляндии в городе Лаппеенранта: количество проголосовавших — 271, да — 153, нет — 118, недействительных бюллетеней — 0. Генеральное консульство России в городе Турку: количество проголосовавших — 247, да — 136, нет — 111, недействительных бюллетеней — 0. Консульство России на Аландских островах, город Мариехамн: количество проголосовавших — 22, да — 12, нет — 10, недействительных бюллетеней — 0», — говорится в сообщении.

Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%.