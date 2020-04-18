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Вывозной рейс для россиян, оставшихся в Нью-Дели в связи с коронавирусной инфекцией, возможно, состоится до конца апреля. Об этом рассказал заведующий консульским отделом посольства России в Индии Андрей Федоров.

— Сейчас этот вопрос решается, — пояснил дипломат.

По его словам, в делийском консульском округе зарегистрировано 602 россиянина, которые запросили помощи в возвращении на родину. Часть из них находятся в самой столице, 130 человек из которых — в гостинице. Остальные граждане РФ находятся по большей части в городах Ришикеш и Вриндаван.

Федоров добавил, что для получения содействия от посольства гражданин должен написать соответствующее заявление, передает ТАСС.

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