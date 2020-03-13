Граждане России могут уехать с территории Монголии чартерными рейсами в Москву после решения Улан-Батора о полной отмене регулярных и прекращении пассажирского железнодорожного сообщения с другими странами, сообщило посольство РФ в Монголии.

«По предварительной информации, одной из авиакомпаний будут организовываться чартерные авиарейсы до Москвы. Стоимость билетов: 432доллара (эконом) и 804 доллара (бизнес)», — говорится в сообщении посольства.

Дипмиссия просит россиян, желающих выехать из Монголии в РФ, до 31 марта зарегистрироваться в консульством отделе посольства не позднее 22 часов 12 марта.

Ранее сообщалось, что в Монголии был зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса, заболевший — гражданин Франции.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более четырех тысяч скончались.

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