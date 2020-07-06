Денис Ворошилов. Включение в британский санкционный список председателя СК Александра Бастрыкина, руководителей Генпрокуратуры и судей вызывает возмущение, заявило российское посольство в Лондоне.

«В России следствие, прокуратура и суд осуществляют свою деятельность на основе независимости от исполнительной власти и руководствуются исключительно законом. Нельзя допустить, чтобы в своей практической работе они оглядывались на гипотетические санкции, которые могут быть введены зарубежным государством по политическим мотивам», — говорится в комментарии дипмиссии.

Там отметили, что «все ответы на имеющиеся вопросы об обстоятельствах смерти С. Л. Магнитского давно даны».

По мнению дипломатов, даже в самой Великобритании экспертное сообщество склоняется к мнению, что «санкции неэффективны с точки зрения заявляемых целей и при этом вредят двусторонним связям».

«Это относится и к сегодняшнему объявлению о санкциях, которое не будет способствовать улучшению российско-британских отношений», — добавили в посольстве.

В дипмиссии также подчеркнули, что Москва оставляет за собой право на ответные шаги.

Великобритания 6 июля опубликовала список лиц и организаций, которых Лондон обвиняет в нарушении прав человека.

Ограничения ввели согласно закону «О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег» с «поправкой Магнитского».

В список вошли 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского в 2009 году. Среди них, помимо Бастрыкина, бывший замглавы МВД Алексей Аничин, судьи Алексей Криворучко, Сергей Подопригоров, Светлана Ухналева и другие.

Кроме этого, в перечне есть имена 20 подданных Саудовской Аравии, которых подозревают в причастности к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, двух генералов из Мьянмы, а также две северокорейские структуры, обвиняемые в пытках, убийствах и использовании труда заключенных.