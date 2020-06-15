Вопрос о предоставлении гражданства РФ актрисе и певице Наталии Орейро находится на рассмотрении российских властей, сроки рассмотрения прогнозировать пока сложно, в том числе с учетом эпидемиологической ситуации, сообщили Mpravda.com в посольстве России в Аргентине.

Ранее представитель певицы Вивиана Стальоне сообщила Mpravda.com, что Орейро попросила гражданство России.

«Действительно, известная латиноамериканская актриса и певица Наталия Орейро обращалась в посольство России в Буэнос-Айресе по вопросу получения российского гражданства. Заполнила все необходимые бумаги, написала соответствующее заявление», — сообщили в дипмиссии.

«В настоящее время вопрос находится на рассмотрении, сроки которого прогнозировать довольно сложно, в том числе с учетом непростой эпидемиологической ситуации», — добавили в посольстве.