Российское посольство в ОАЭ проверяет информацию о задержании рэпера Гуфа (Алексея Долматова) в Абу-Даби. Об этом в понедельник, 20 января, сообщил заведующий консульским отделом посольства Рамиль Бикмуллин.

«Посольство проверяет информацию по поводу задержания (Алексея) Долматова», — приводит его слова РЕН ТВ.

Ранее в понедельник в СМИ появились сообщения, что рэпер, возвращаясь в Москву из Таиланда, устроил дебош на борту самолета, и был задержан в аэропорту Абу-Даби, где делал пересадку.

Адвокат исполнителя Сергей Жорин отметил, что инцидент вряд ли серьезный, так как Долматов с ним не связывался.

«Что касается того, что сегодня произошло — я деталей не знаю. Я написал людям, которые его сопровождали сегодня…Пока никакого ответа не получил. Я думаю, что если будут какие-то серьезные сложности, они со мной свяжутся», — сказал Жорин.

28 декабря сообщалось, что певец Рома Жуков устроил дебош в аэропорту Якутии.