Посольство России в Китае рекомендовало соотечественникам не ездить без причины в КНР из-за распространения коронавируса. Информация об этом появилась на официальном сайте российской дипмиссии в Пекине в субботу, 1 февраля.

«В случае если вы еще не вылетели в КНР из Российской Федерации, настоятельно рекомендуем вам не делать этого без крайней необходимости. В случае если вы приняли решение об отказе от поездки, российскими авиакомпаниями будет осуществлен возврат стоимости авиабилета», — говорится в заявлении.

Дипломаты добавили, что если человек оказался в экстренной ситуации, то ему следует обратиться в посольство России.

Ранее в этот же день с аналогичным призывом к россиянам обратился Минтранс. Там отметили, что ведомство постоянно взаимодействует с МИДом, Роспотребнадзором, Ростуризмом, а также отечественными и иностранными авиакомпаниями, которые помогают доставлять российских граждан на родину. Кроме того, в министерстве напомнили, что с 1 февраля временно приостановлены регулярные пассажирские рейсы из России в Китай.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков со своей стороны информировал, что с 1 февраля начинается эвакуация граждан России из Китая. Она проводится с привлечением самолетов ВКС.

30 января в Ассоциации туроператоров России заявили, что в I квартале 2020 года турбизнес из-за отсутствия китайских туристов может потерять до $100 млн, если ситуация с коронавирусом не изменится.

28 января стало известно, что российские туроператоры приостановили до конца февраля прием туристов из Китая. В тот же день власти Китая аннулировали около 9 тыс. заявок от граждан на поездки в РФ.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах Китая, включая Пекин и Шанхай.

По последним данным на 1 февраля, число заболевших пневмонией, вызванной новым видом коронавируса 2019-nCoV, превысило 11,1 тыс. человек, умерли 259 человек, пишет «Газета.ру». Кроме того, в России выявили два случая заболевания коронавирусом. Сейчас пациенты находятся в стабильном состоянии. Их жизням ничего не угрожает.