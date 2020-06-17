Граждане России, проживающие в Эстонии или находящиеся в день голосования на территории балтийской республики, смогут 1 июля проголосовать по поправкам к Конституции РФ на двух участках в Таллине и Нарве, сообщила в среду пресс-служба российского посольства в Эстонии.

«В соответствии с указом президента Российской Федерации «Об определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» посольство России информирует об организации на территории Эстонии участков для голосования по адресу: Таллин, улица Пикк, 19 (комплекс зданий посольства) и в Нарве — в генеральном консульстве России на улице Кирику, 8″, — говорится в сообщении.

Посольство отмечает, что при себе необходимо иметь загранпаспорт.

В случае утраты паспорта допускается предъявление участником голосования свидетельства на въезд (возвращение) в РФ, выданного дипломатическим представительством или консульскими учреждениями России в Эстонии в качестве временного документа. Если у гражданина РФ нет возможности принять участие в голосовании 1 июля, то осуществить волеизъявление в Таллине и Нарве можно в период с 25 июня по 30 июня.

Посольство предупреждает, что в связи с сохранением угрозы распространения новой коронавирусной инфекции рекомендуется при голосовании иметь при себе средства защиты: медицинскую маску, перчатки, а также желательно свою авторучку для заполнения бюллетеня. На участке необходимо соблюдать санитарно-противоэпидемиологические правила.

Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.