Посольство России в Австрии не получало обращений в связи с убийством гражданина РФ под Веной, проверяет информацию, сообщили в воскресенье журналистам в дипломатическом ведомстве.

«Нам обращений не поступало. Проверяем информацию», — сообщили в посольстве.

Ранее австрийское агентство печати APA сообщило, что просителя убежища из России застрелили в Австрии под Веной. По данным австрийской газеты Österreich, стрелявший и убитый — выходцы из Чечни.

Полиция Австрии не подтвердила Mpravda.com, что причастные к стрельбе россияне — выходцы из Чечни.