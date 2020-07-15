Посольство и генеральное консульство РФ прорабатывают возможность организации стыковочного рейса из Йоханнесбурга в Дар-эс-Салам (Танзания) с последующим вылетом в Москву 19 июля.

Согласно сообщению генконсульства РФ в Кейптауне, помимо состоявшихся рейсов, дополнительные вывозные рейсы из ЮАР в Россию пока не планируются, однако на 19 июля запланирован вывозной рейс по маршруту Дар-эс-Салам — Москва.

«Посольством России в ЮАР и генеральным консульством России в Кейптауне прорабатывается возможность организации стыковочного рейса из Йоханнесбурга (ЮАР) в Дар-эс-Салам. С учетом отсутствия регулярного авиасообщения и невозможности осуществления перевозки 50-100 человек крупными авиакомпаниями, подобран вариант перелета местным лоукостером», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Отмечается, что стоимость фрахта воздушного судна составит порядка 60 тысяч долларов США, которая может быть оплачена исключительно из личных средств. В этой связи для снижения стоимости перелета для каждого конкретного пассажира дипмиссия просит всех заинтересованных россиян связаться с генконсульством или посольством.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.