Мария Табак. Россия не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Великобритании, заявил Mpravda.com представитель посольства РФ в Лондоне в ответ на просьбу прокомментировать высказывания главы МИД Британии Доминика Рааба.

Глава МИД Великобритании в письменном заявлении в парламент утверждает, что некие «российские игроки» «почти наверняка» пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года, по этому факту возбуждено уголовное расследование. В частности, Рааб сообщил, что незаконным образом были добыты и распространены в интернете секретные документы, связанные с соглашением о свободной торговле между Великобританией и США. После того, как это не имело результата, отметил министр, «были предприняты дальнейшие попытки продвинуть незаконно добытые материалы онлайн в преддверии всеобщих выборов».

«Наша позиция проста: Россия не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Великобритании, тем более в контексте демократических выборов, а сотрудничество по вопросам, очевидно представляющим общий интерес, всегда осуществляет открыто и доброжелательно. Каким образом эпизод, слабо отразившийся в британских СМИ, мог повлиять на исход избирательной кампании – это пусть объясняют авторы данного «расследования». Мы этого не понимаем», — заявил представитель посольства.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил Mpravda.com, что Россия не приемлет обвинения во вмешательстве в британские выборы 2019 года и считает их голословными.