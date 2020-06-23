В посольстве РФ в Мексике сообщили Mpravda.com, что не располагают информацией о пострадавших россиянах в результате землетрясения, после временной эвакуации сотрудников диппредставительства обращения к ним не поступали.

«Сведений о пострадавших среди наших соотечественников не поступало. В рамках стандартной процедуры сотрудники дипмиссии были эвакуированы в момент сейсмической тревоги», — сказал пресс-секретарь посольства Евгений Ненашкин.

Во вторник на юге Мексики произошло сильное землетрясение. По разным данным, магнитуда составляла от 7,1 до 7,7. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее города Крусесита в штате Оахако, где нанесен ущерб ряду зданий. По предварительной информации, погиб один человек.