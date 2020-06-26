Посольство КНР в США назвало визовые ограничения против китайских чиновников, введенные Вашингтоном из-за Гонконга, неверным решением и призвало его отменить.

Ранее в пятницу госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что США вводят визовые ограничения против чиновников компартии Китая за «подрыв автономии Гонконга и нарушение прав человека».

«Мы призывает американскую сторону немедленно исправить свои ошибки, отозвать решения и прекратить вмешательство во внутренние дела Китая», — говорится в заявлении диппредставительства.

США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете и Синьцзян-Уйгурском автономном округе, и заявляя, что разрабатываемый парламентом КНР законопроект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.

Пекинский законопроект предусматривает запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. Он предполагает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.