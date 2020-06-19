Посольство Германии в России временно ограничило выдачу виз на фоне ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом дипломатическое представительство сообщило на своей странице в Twitter.

Предполагается, что выдача виз в посольстве и генеральных консульствах будет ограничена до 30 июня текущего года, указано в сообщении.

По последней информации, в России выявлено 569 063 случая новой коронавирусной инфекции, из них 7 841 — с летальным исходом. Выздоровели 324 406 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.