Британские дипломаты вывесили на здании посольства в Москве радужный флаг в поддержку ЛГБТ-сообщества.

«Таким образом мы хотим выразить солидарность с представителями ЛГБТ-сообщества в России и во всем мире», — говорится на официальной странице диппредставительства в твиттере.

Как заявили дипломаты, представители сексуальных меньшинств «не требуют особых привилегий», а лишь «достойного и уважительного отношения к себе» и прав, которые имеют остальные люди.

Позавчера подобную акцию провела и американская дипмиссия в Москве. Позднее ЛГБТ-флаг сняли со здания посольства США.

В Кремле подчеркнули, что любые проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в России недопустимы.

В 2013 году президент Владимир Путин подписал закон о запрете гей-пропаганды среди детей. Обычным россиянам за это грозит штраф до пяти тысяч рублей, должностным лицам — до 50 тысяч, юридическим — до миллиона. Более жесткое наказание последует за такую пропаганду «с применением СМИ или интернета». При этом российский лидер не раз заявлял, что права ЛГБТ-сообщества в России никто не ущемляет