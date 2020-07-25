Посольство Армении в Москве проверяет информацию о задержании граждан страны в результате инцидентов, произошедших за последние сутки, повторяет призыв к согражданам не поддаваться на провокации, заявил Mpravda.com глава дипмиссии Вардан Тоганян.

Как сообщил ранее столичный ГУ МВД, уголовные дела по статье о хулиганстве возбуждены после драк, произошедших 24 июля в Москве, задержаны девять человек. Как сообщил Mpravda.com источник в правоохранительных органах, речь идёт о конфликте между армянами и азербайджанцами. Официально полиция данную информацию не комментирует. Другой конфликт произошел вечером 23 июля. ГУМВД по Москве сообщала о задержании 13 участников драки, в которой ранили одного человека.

«Среди задержанных есть в том числе и армяне, но сложно сейчас пока идентифицировать, граждане ли это Армении или России. Пока у нас нет данных», — сказал Тоганян.

При этом он подчеркнул, что те действия, которые предприняли правоохранители в отношении нарушителей порядка, были «очень четкими и правильными».

«Мы с ними находимся на связи, проверяем информацию об инцидентах, потому что многие бытовые случаи не зафиксированы», — заявил Тоганян.

Посол добавил, что и дипмиссия, и общественные армянские организации «нацелены на то, чтобы всех успокоить, чтобы соотечественники не поддавались на провокации».

Иностранцам, участвовавшим в массовой драке в Москве, могут ограничить въезд в РФ, сообщило ранее ГУМВД.

На фоне обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе посол Азербайджана призвал своих соотечественников, проживающих в РФ, соблюдать законы, не участвовать в уличных драках. Армянский посол в Москве также призывал своих сограждан оставаться в рамках российских правовых норм.