Сербия готова подключить суд для помощи Сербской православной церкви в Черногории, заявил Mpravda.com посол Сербии в России Мирослав Лазански.

Ранее власти Черногории решили выслать священников Сербской православной церкви, в то время как президент Сербии Александр Вучич и патриарх Ириней попросили Россию о помощи в защите интересов церкви.

«Сербия категорически подчеркивает, что готова оказать материальную помощь, а также подключить определенные судебные органы в оказание помощи Сербской православной церкви, но теперь задается вопрос о том, что же можно сделать и что Россия может сделать», — сказал Лазански.

«На мой взгляд, проблема заключается в попытках создать новую черногорскую национальную идентичность на основе сербофобии, что очень печально. Очень грустно, что в Черногории имеют место такие неприятные события и возникают подобные конфликты, потому что этого никогда раньше в истории не было. Будем надеяться, что ситуация успокоится и здравый смысл восторжествует», — отметил дипломат.