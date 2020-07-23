Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин сохраняет планы посетить Россию во второй половине 2020 года, заявил в четверг посол России в Китае Андрей Денисов.

«Основные пункты политической повестки второго полугодия текущего года сохраняются в нашем рабочем графике. Это официальный визит президента России (Владимира) Путина в Китай, а также участие председателя КНР Си Цзиньпина в саммитах ШОС и БРИКС в России», — заявил Денисов в ходе дискуссии «Экономическое стратегическое взаимодействие Китая и России в эпоху постпандемии», организованной клубом «Валдай».

Саммиты ШОС и БРИКС, которые ранее планировались на июль 2020 года, были перенесены на осень из-за пандемии коронавируса.

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