Сотрудников российского посольства обещали до конца дня пятницы допустить к задержанным в Белоруссии россиянам, заявил глава диппредставительства РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

«Нам было сказано, что гарантированно сегодня к исходу суток это будет обеспечено», — сказал Мезенцев в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, задержка связана с перепиской между СК, МВД и МИД Белоруссии.

Как сообщил посол, об этом он говорил на встрече с министром внутренних дел Белоруссии, который подтвердил, что доступ к россиянам будет у троих российских дипломатов. Мезенцев добавил, что взаимодействие белорусской и украинской стороны на встрече в МВД не обсуждались.

«Главная наша задача – добиться скорейшего освобождения российских граждан, снятия… несправедливых, необоснованных претензий, что они находились здесь с неправомерными, незаконными целями», — сказал Мезенцев.

Он подчеркнул, что задержанные россияне ехали в Турцию, но задержались в Минске, потому что опоздали на самолет.

Белорусское госагентство Белта сообщило в среду со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны «32 боевика иностранной частной компании Вагнер», еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Позже посольство РФ сообщило, что официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании 32 россиян.

В российском МИД, комментируя произошедшее, заявили, что Москва рассчитывает на взвешенный объективный подход Белоруссии к установлению всех обстоятельств случившегося. Во внешнеполитическом ведомстве РФ отметили, что группа задержанных в Белоруссии россиян следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты, а логистику обеспечивала белорусская компания.

В Москве заявили, что в распоряжении властей Белоруссии есть все необходимые документы для установления истины. При этом МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций. Во внешнеполитическом ведомстве РФ также потребовали незамедлительно обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанным в Белоруссии гражданам РФ.