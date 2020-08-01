Москва настаивает на плотном взаимодействии с правоохранительными органами Белоруссии и адвокатами по делу о 33 задержанных россиянах, заявил в субботу посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

В пятницу глава следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич разрешил российским консулам посетить задержанных недалеко от Минска россиян.

«Мы настаиваем… на скорейшем освобождении наших граждан и плотном взаимодействии с правоохранительными органами Беларуси и с адвокатами… Хочу подчеркнуть еще и еще раз: те претензии и двоякие трактовки причин нахождения наших граждан на территории Республики Беларусь видятся необоснованными и надуманными, вызывают крайнее удивление. Фактов, позволяющих считать, что эти люди были готовы к нарушению общественного порядка, нет. Пока белорусской стороной они не предъявлены», — заявил посол журналистам.

По словам Мезенцева, встреча задержанных с консульскими сотрудниками продолжалась с 22.00 пятницы до 5.00 субботы. Дипломат отметил, что на встрече консулы «задали все вопросы, которые обязаны были задать, это вопросы относительно целей приезда в Республику Беларусь, планов дальнейшего перемещения, условий содержания и тех документов, которые были представлены каждому задержанному».

Глава дипмиссии уточнил, что в рамках тех документов, которые предъявлены задержанным следствием, они являются подозреваемыми по двум статьям Уголовного кодекса Белоруссии – это статьи 293 и 13, то есть их подозревают в приготовлении к массовым беспорядкам, ссылки на терроризм нет.

«Постановление, врученное каждому из россиян, означает, что белорусская сторона трактует это задержание с текущего дня как заключение под стражу… Подчеркиваю: согласиться с этим нельзя, потому что нет оснований и не предъявлены факты, которые подтверждают такое подозрение», — добавил Мезенцев.

Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан. СК Белоруссии сообщил, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.