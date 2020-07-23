Москва не знает, где находятся Сергей и Юлия Скрипали, продолжает направлять запросы британским властям в отношении этого дела, сообщил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

«Никакой новой информации по делу Скрипалей не поступает. Мы обеспокоены судьбой российских граждан. Мы не знаем, где они находятся, в Великобритании или они уехали в Новую Зеландию. Информация на этот счет противоречивая. Продолжаем направлять запросы в отношении этого дела», — сказал Келин в интервью РБК.

Ранее британская газета Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве Великобритании сообщила, что экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия перебрались в Новую Зеландию после того, как более года прожили на конспиративной квартире секретной службы MI6. Один из источников издания сообщил, что бывший офицер ГРУ и его дочь «получили новые имена и поддержку, чтобы начать новую жизнь».

В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что «дело Скрипаля» рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.