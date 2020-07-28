Посол США в Сеуле Гарри Харрис заявил, что рад сбрить усы, из-за которых он раньше подвергался критике со стороны южнокорейцев, при этом дипломат утверждает, что сделал это для того, чтобы было комфортно носить маску.

«Рад, что это сделал. У меня был выбор — или сохранить усы, или ходить в маске. Лето в Сеуле слишком жаркое и влажное, чтобы это совмещать. Инструкции по борьбе с COVID важны, и теперь я человек в маске!» — написал дипломат в Twitter.

잘한 결정이라고 생각합니다. 콧수염을 기르고 마스크까지 착용하기엔 서울의 여름은 매우 덥고 습합니다. 코로나 지침이 중요하니 마스크는 필수죠! 오 사장님을 뵙게 되어 반가웠고 #한미동맹 을 중요하게 생각해주셔서 매우 감사했습니다. https://t.co/pqfIQshM2g — Harry Harris (@USAmbROK) July 25, 2020

Ранее зарубежные СМИ обратили внимание на то, что усы Харриса «раздражали южнокорейцев» и давно подвергались критике как элемент стиля, напоминающий внешность японской правящей элиты времен протектората над Кореей, который сами южнокорейцы называют аннексией и колониализмом. Харрис напоминал южнокорейцам некоторых японских лидеров, включая императора Хирохито и премьер-министра Хидэки Тодзё (1941-1944), которые носили такие же усы.

Как сообщило во вторник южнокорейское издание «Чосон Ильбо», причиной того, что усы посла критиковали интернет-пользователи и различные местные организации по защите прав человека, может быть наличие у Харриса «японской крови». Посол родился в Японии, мать его была японкой, а отец — американским гражданином. Ряд интернет пользователей, критикуя Харриса, называли его усы «японским наследством».

Сам Харрис, ставший послом в Республике Корея в 2018 году, не раз утверждал, что он не имел в виду ничего плохого ношением таких усов. «Я понимаю историческую вражду, которая существует между обеими странами, но я не японо-американский посол в Корее, я американский посол в Корее», — заявлял он ранее в интервью Korea Times.

Япония аннексировала Корею в 1910 году, и японское колониальное господство длилось до освобождения корейского народа Советской армией в августе 1945 года. С середины 1930-х годов Япония проводила политику ассимиляции Кореи. Была создана жесткая военно-полицейская система контроля, запрещено употребление корейского языка в государственных учреждениях и прекращено его преподавание в школах, проводилась кампания по замене корейских фамилий японскими и внедрение японской религии синто.

Также, по данным южнокорейских властей, около 200 тысяч женщин, главным образом кореянок, по принуждению стали «женщинами для утешения» японских солдат. Вопрос об ответственности за сексуальное рабство кореянок до сих пор не решен и вызывает серьезные споры между правительствами двух стран. Сеул настаивает на принесении извинений от имени правительства Японии и выплате компенсаций. Однако в Токио полагают, что все вопросы между двумя странами были улажены договором от 1965 года о нормализации отношений и компенсации уже выплачены.