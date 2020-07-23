Посол США в Греции Джеффри Пайетт высказался о морской территории в Восточном Средиземноморье, которую Греция считает своей исключительной экономической зоной и где Турция намерена проводить сейсмические исследования месторождений.

Гидрографическая служба Антальи во вторник выпустила международное оповещение Navtex о сейсмических исследованиях южнее и восточнее острова Кастелоризо с 21 июля до 2 августа. Греция заявляет, что этот район входит в ее исключительную экономическую зону. Вооруженные силы Греции были приведены в боевую готовность по всей стране. Турция назвала претензии Греции необоснованными.

Госдепартамент США призвал Турцию прекратить деятельность в «спорных водах». Определение района как «спорного» вызвало возмущение в Греции.

Пайетт высказался по статусу вод в порту города Александруполис, где вместе с министром национальной обороны Греции Никосом Панайотопулосом присутствовал при начале разгрузки американского транспортного судна Endurance Vehicles Carrier, доставившего 3 тысячи морских пехотинцев, военные машины и технику для участия в натовских учениях Atlantic Resolve 2020.

«Сегодня здесь много СМИ, которые захотят спросить меня о том, что происходит в Эгейском море. Так что я просто собираюсь сказать кое-что прямо здесь. Я хочу повторить четкое послание Вашингтона и других стран Европы, призывающее турецкие власти прекратить операции, которые вызывают напряженность в регионе, такие как планы по разведке природных ресурсов в районах, где Греция и Кипр отстаивают юрисдикцию в Восточном Средиземноморье», — сказал посол США.

«Это сложное стратегическое пространство: мы хотим, чтобы наши друзья и союзники в регионе подходили к разработке ресурсов в духе сотрудничества, что обеспечивает основу для прочной энергетической безопасности и общего экономического процветания. Односторонние, провокационные действия работают против этой цели», — сказал Пайетт.

Он заявил также, что «более сильная и более безопасная Греция в интересах Америки».

Пайетт отметил, что сегодняшнее развертывание американских войск является доказательством приверженности Соединенных Штатов делу достижения общих целей в области обороны и безопасности, определенных в Соглашении о сотрудничестве в области взаимной обороны.