Посол США в России Джон Салливан раскритиковал Россию за реакцию на пост Белого дома о победе Штатов и Британии над нацистами.

"Это ни попытка переписать историю, ни ошибка. Сообщение, появившееся в Twitter, было адресовано нашим британским союзникам", — сказал Салливан РБК .

Дипломат заявил, что в годы Второй мировой войны США и Британия очень тесно сотрудничали, большое количество американских военных было дислоцировано на территории королевства. Войска участвовали в совместных операциях в Европе и Северной Африке. По словам Салливана, в сообщении изначально не планировалось перечислять все государства, участвовавшие в победе над нацистами.

«Если бы это было так, то, боюсь, мне бы пришлось приносить извинения не только России, но и Канаде, Французским свободным силам, польским эскадрильям в составе ВВС Великобритании», — сказал Салливан.

Он добавил, что множество стран остались не упомянутыми в этих публикациях, и подчеркнул, что ни одно государство не пострадало от нацистской Германии так же сильно, как СССР. Посол выразил мнение, что реакция на пост Белого дома оказалась именно такой из-за того, что люди были «очень ранимы».

«Но это ни в коем случае не было попыткой принизить роль Советского Союза и РСФСР как части Советского Союза в победе над нацистской Германией», — добавил дипломат.

Накануне Дня Победы в аккаунте администрации американского лидера появилось видео, в котором утверждалось, что во Второй мировой войне победу над нацизмом одержали только США и Британия. При этом вклад Советского Союза в разгром фашистов никак не был упомянут.

Интернет-пользователи, среди которых оказались не только россияне, но и иностранцы, были возмущены подобным заявлением и стали публиковать под записями Белого дома фотографию, на которой советские воины водружают Знамя Победы над Рейхстагом.