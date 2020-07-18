Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Российской Федерации Вардан Тоганян сообщил, что стал получать сообщения о том, что представителям Армении вдруг стали запрещать торговать на одном из крупнейших рынков «Фуд Сити», который работает на 22-м км Калужского шоссе.

Как рассказал Тоганян, еще вчера 17 июля подтвердилось, что более 50 фур с армянской продукцией были изолированы возле этого рынка в отстойник, а армянская продукция была убрана с торговых рядов. Он отметил, что беспокойство экспедиторов и водителей фур заключалось в том, что речь в основном шла о скоропортящейся продукции.

По словам Тоганяна, представители посольства посетили рынок. При этом, по словам посла, администрация «Фуд Сити» якобы отказалась выслушивать представителей армянской дипмиссии и выпроводила их при помощи охраны.

«Складывается впечатление, что на территории России, в Москве есть юридические анклавы, где работают законы Азербайджана», — высказался посол.

В настоящее время некоторые фуры из Армении уехали в другие ТЦ в Москве. Однако сейчас границу с Россией проходят еще 100-150 машин из Армении или уже пересекли ее и движутся в «Фуд Сити».

Посол также отметил, что не имеет информации о том, кто причастен к сложившейся ситуации.

В компании «Киевская площадь», совладельцами которой являются уроженцы Азербайджана Год Нисанов и Зарах Илиев, и которая управляет рынком «Фуд Сити» пока никаких комментариев по ситуации не дали.